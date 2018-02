Faltou Passos na despedida, faltaram respostas de Costa e faltou “topete” ao PSD

O debate quinzenal começou pelas “boas notícias” do crescimento económico de 2,7% em 2017, “acima da média da zona Euro e da própria União Europeia”, como notou António Costa. O discurso do primeiro-ministro discorreu, mais uma vez, sobre os “factos [que] vão reforçando a certeza de que a estratégia que esta maioria seguiu era, e é, a estratégia certa” com Costa a aproveitar para antecipar as bases da estratégia de inovação, desenvolvimento, conhecimento e qualificação de recursos humanos que será aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Mas foi sobretudo aquilo que não disse ou o que disse sobre o anterior Governo que mais agitou as bancadas parlamentares. Sobretudo as da oposição. Como de costume.

A já tradicional troca de galhardetes entre o líder parlamentar do PSD e o primeiro-ministro teve desta vez como gatilho um gesto aparentemente simpático de Costa. Embora Passos Coelho não estivesse no hemiciclo para acompanhar o último debate quinzenal desta legislatura enquanto líder do PSD, o primeiro-ministro não quis “deixar de publicamente o saudar pela forma dedicada e empenhada pela forma como tentou servir o país”, apesar de terem “estado reciprocamente quase sempre em divergência”.

