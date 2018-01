Soares não aceitou ser vivido pela vida - foi ele que a viveu. E também não aceitou ser morto pela morte – foi ele que foi morrendo

Mário Soares gostava muito de falar da vida – e da sua vida. Não gostava nada de falar da sua morte. Nem sequer da morte dos outros. Esse era o seu tabu, a sua superstição, o seu amuleto.

Para ele, a morte está do outro lado do vidro da vida. Não se consegue olhá-la de frente, nem ler o seu nome inominável. Por isso, as palavras sobre a morte entristeciam e sujavam as palavras sobre a vida. Não as achava necessárias ou úteis.

Julgava-as mesmo funestas, malfazejas, aziagas e evitáveis. Se elas caíam numa conversa, afastava-as, ou afastava-se delas, e ficava triste como se fica triste quando, no meio de um dia claro, há uma escuridão que desce subitamente, ouvindo-se ao longe o grito aflito das aves.

