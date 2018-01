Uma guerra nuclear entre EUA e Coreia à espreita? Falamos depois dos Olímpicos de inverno

Quando 2017 começou, carregado de incertezas, dois meses depois da eleição surpresa de Donald Trump, o “Financial Times” incluiu na sua lista de previsões para o ano que então se inaugurava uma sobre as aspirações nucleares de Pyongyang. “A Coreia do Norte não vai testar um míssil nuclear em 2017”, escreveu o chefe da redação do FT em Seul. “Numa altura de crescente volatilidade nos EUA, Pyongyang não sabe até onde poderá ir a retaliação [norte-americana caso avance com esses testes].”

Foi um exercício de futurologia razoável — mas um que falhou redondamente. Entre janeiro e dezembro, o regime de Kim Jong-un executou 16 testes e lançou 23 mísseis, incluindo os seus primeiros mísseis balísticos intercontinentais (ICBM). Em setembro, testou uma bomba de hidrogénio. Em outubro, a CIA e o Pentágono admitiram que poderá já ter desenvolvido ogivas nucleares pequenas o suficiente para serem integradas em ICBM. Tudo isto perante garantias do próprio Kim sobre já ter mísseis com alcance suficiente para atingir qualquer parte da América continental.

