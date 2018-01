Tributação dos automóveis: a suscitar polémicas desde 1973

Quando, em dezembro de 1972, o deputado João Ruiz de Almeida Garrett verbalizou na Assembleia da República o “anseio de se tributar neste país índices exteriores de riqueza e de ostentação”, a propósito da criação de um novo imposto sobre os automóveis, a sua intervenção foi aplaudida. Dizia então o parlamentar que o objetivo não era transformar o imposto numa tributação de todo e qualquer uso do automóvel. Mas o Governo de então decidiu aplicar o imposto a todos os automóveis, suscitando dúvidas sobre a legalidade da medida, conforme escrevia o Expresso na sua primeira edição, a 6 de janeiro de 1973.

Quarenta e cinco anos volvidos, a tributação dos automóveis permanece um tema polémico. Praticamente todos os anos os impostos que incidem sobre a compra e o uso de veículos e os que são aplicados aos combustíveis sofrem alterações em sede de Orçamento do Estado. A indústria automóvel vem alertando de forma reiterada para as consequências do que diz ser uma pesada carga fiscal. E segundo o secretário-geral da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, Hélder Pedro, ainda há problemas por resolver.

