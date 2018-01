Sondagem: três em cada quatro portugueses não sabem identificar pelo menos 5 ministros

Centeno pode ser um nome familiar para os portugueses, habituados à presença constante do ministro das Finanças nas notícias, e a atualidade pode ajudar a colocar na memória coletiva outros nomes entre os responsáveis pelas pastas da nação. Mas se há coisa que a mais recente sondagem de opinião Expresso/Eurosondagem revela é que indicar o nome de cinco ministros do atual Executivo é uma tarefa fora do alcance para mais de três quartos dos inquiridos.

À pergunta “É capaz de identificar cinco ministros do atual Governo”, apenas 23,6% responderam afirmativamente. Quase metade (49,9%) disseram não conseguir apontar esse total de nomes, enquanto 27,3% admitiram ter dúvidas, não saber ou não responderam mesmo.

Para continuar a ler o artigo e ver a fotogaleria, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido

FICHA TÉCNICA

Estudo de opinião efetuado pela Eurosondagem S.A. para o Expresso, nos dias 20 a 21, e 26 a 29 de dezembro de 2017. Entrevistas telefónicas realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados. O universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e habitando lares com telefone da rede fixa. A amostra foi estratificada por região: Norte (20,5%); A.M. do Porto (13,8%); Centro (28,7%); A.M. de Lisboa (27,4%) e Sul (9,6%), num total de 1021 entrevistas validadas. Foram efetuadas 1185 tentativas de entrevistas mas 164 dos contactados (13,8%) não aceitaram colaborar no estudo de opinião. A escolha do lar foi aleatória nas listas telefónicas e entrevistado em cada agregado familiar o elemento que fez anos há menos tempo. Desta forma resultou, em termos de sexo: feminino — 51,1% e masculino — 48,9% e, no que concerne à faixa etária, dos 18 aos 30 anos — 18,6%; dos 31 aos 59 — 50%; com 60 anos ou mais — 31,4%. O erro máximo da amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95%. Um exemplar deste estudo está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.