As fotolegendas que foram uma revolução

Separar a notícia da opinião foi um dos objetivos que marcou o nascimento do Expresso e as fotolegendas eram notícia pura e dura, onde a imagem fala tanto ou mais do que as palavras. No primeiro número deste nosso jornal que sempre foi feito para os leitores, o mau estado das estradas foi o tema em destaque na fotolegenda da primeira página.

O assunto mereceu destaque porque nesse ano de crise petrolífera tinha sido lançado um novo imposto automóvel cuja legalidade estava a ser debatida. E o lema da ousada e irreverente campanha publicitária que marcou o lançamento do Expresso − no final da ditadura do Estado Novo − afirmava que “a política é um assunto demasiado sério para ser deixada só aos políticos”.

