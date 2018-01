Agora é esperar para ver se Trump vai passar pelo que parece ser certo: uma visita anti-hermética ao Reino Unido

Segundo o embaixador norte-americano em Londres, Woody Johnson, Donald Trump irá “absolutamente” visitar o Reino Unido em 2018 mas ainda não há confirmação oficial. A informação divulgada pelo jornal “The Sunday Times” refere que a visita poderá acontecer entre 26 e 27 de fevereiro, data marcada para a inauguração da gigantesca nova embaixada dos Estados Unidos em Londres, localizada perto do rio, em Battersea, na margem sul do Tamisa.

Enquanto alguns jornais avançam uma data, outros relevam o facto de ainda não existir confirmação oficial. Aliás, a visita do presidente dos Estados Unidos tem estado pendente dada a clara falta de popularidade de Trump entre os britânicos e os enormes protestos que já estão marcados. Um evento criado no Facebook pouco tempo depois de o embaixador ter “confirmado” a visita - e no qual se pedia aos britânicos que inundassem as ruas de Londres nas datas marcadas - contava com 2.400 “interessados” apenas uma hora depois de ter sido colocado online. Às 10h, as “confirmações” eram 3.000.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido