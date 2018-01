PS, PSD, BE, PCP e PEV lamentam “intoxicação” antipartidos da opinião pública. CDS não

A polémica em torno do veto do Presidente da República à revisão do regime jurídico de financiamento dos partidos teve o condão de unir esta tarde a bancada parlamentar do PSD a todas as bancadas da esquerda: em uníssono, PSD, PS, PCP, BE e PEV lamentaram a "intoxicação" anti-partidos da opinião pública e criticaram a "mistificação e a mentira" que envolveram o conteúdo e o objetivo das alterações que tinham aprovadas no final de dezembro na Assembleia da República. E O CDS foi o principal alvo das críticas da esquerda.

Um dos principais focos de repúdio destas bancadas foi a suspeita em torno da falta de transparência nos trabalhos que antecederam a apresentação da proposta legislativa depois aprovada. E num raro momento de sintonia entre as bancadas do PSD e do PS nesta legislatura, José Silvano permitiu a Jorge Lacão expor um exemplo concreto do que entende ser um caso de intoxicação da opinião pública sobre as reuniões do grupo de trabalho informal que tentou viabilizar consensos entre os partidos..

