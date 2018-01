Diplomatas: um novo ano com tarefas para todos os gostos

Era costume definir as linhas mestras da política externa numa espécie de quadrilátero, em que cada lado representa, respetivamente a construção Europeia, o elo transatlântico, os países de língua oficial portuguesa e CPLP e as comunidades portuguesas no estrangeiro. Hoje, o ministro Santos Silva acrescentou mais dois e transformou o quadrilátero num hexágono: a internacionalização e o multilateralismo.

Para cada destas vertentes, Santos Silva apontou características, desafios e oportunidades aos diplomatas presentes no auditório da Fundação Oriente. Trabalho haverá muito e tarefas nem se fala, ao ponto de não se perceber qual é a prioridade. Ou prioridades. Mas vamos por partes.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido