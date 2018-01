PSD não sabe se está vivo ou morto candidato suspeito de desviar €115 mil

Na última vez em que Marco Baptista foi visto em público estava na mó de baixo. Naquela noite de 3 de novembro, na sede do PSD na Covilhã, anunciou que ia sair da liderança e já não se candidatava às próximas legislativas, depois de no mês anterior ter sofrido uma derrota pesada nas autárquicas, com apenas 7,37% dos votos, arredando o partido da vereação camarária. “Ele fez a intervenção inicial e depois foi-se embora mas não estava especialmente nervoso. Parecia normal”, conta um responsável do PSD.

Desde essa sexta-feira de novembro que está desaparecido de circulação e várias fontes contactadas dentro do partido não sabem se estará vivo ou morto. “Não ligou à família nem sequer no Natal, o que não deixa de ser muito estranho”, garante uma fonte próxima do empresário e político social-democrata.

