“Isto é a voz das pessoas desesperadas, não é a voz dos partidos políticos ou dos intelectuais”

Tudo começou com uma manifestação por causa do aumento do preço de alguns alimentos, como ovos e carne de aves, numa cidade no nordeste iraniano, Mashad, mas rapidamente foi pedida em praça pública a cabeça do atual Presidente do país, Mahmoud Rouhani. Nos últimos seis dias morreram pelo menos 20 pessoas.

Saaed Barzin, analista iraniano e autor de livros como “Islam in defence of constitutionalism & democracy: a political biography of Iranian ideologue Mehdi Bazargan”, ajuda-nos a entender os recentes protestos no Irão, que começaram quando “ninguém estava à espera”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido