Sociedade 2017: o que acertámos e o que falhámos

Quais zandingas acertámos em quase tudo. É preciso confessar que o truque do sucesso foi recorrer as respostas abertas: “é possível”, “é pouco provável”, “é expectável”, mas a direção estava lá. Só a Eutanásia e o julgamento de Sócrates é que nos trocaram as voltas: a morte a pedido não foi legalizada e o ex-primeiro-ministro ainda não se abeirou da barra do Tribunal.

Vamos continuar a subir nos rankings da Educação?

Cautelosos, não antecipámos o resultado da grande avaliação conhecida em 2017 — o projeto Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), que mede a literacia em leitura dos alunos no 4º ano —, mas apenas que, independentemente do desfecho, iria haver o habitual pinguepongue sobre méritos e responsabilidades. Não era difícil acertar. O atual secretário de Estado da Educação, João Costa, culpou as políticas de Nuno Crato pela descida dos resultados; o ex-ministro da Educação do Governo PSD-CDS lamentou as “críticas partidarizadas” e lançou mais uma farpa ao executivo socialista: o “facilitismo não tem levado a bons resultados”. Quanto à posição de Portugal nos rankings, 2017 não trouxe boas notícias. O país participou pela segunda vez nos testes PIRLS e entre a edição de 2011 e a do ano passado, caiu da 19ª posição para a 30ª, num total de 50 países e regiões que entraram na última avaliação.

