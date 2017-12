Internacional 2017: as voltas que o mundo (nos) deu

Ao tentarmos antecipar 2017, insistimos em questões que praticamente desapareceram dos noticiários — como Ucrânia e Cuba — e ignoramos problemas e personalidades que acabaram por marcar a agenda — como a Coreia do Norte e Emmanuel Macron. De resto, fizemos leituras certeiras sobre a Europa, o Médio Oriente e a América Latina. E preocupamo-nos com um possível genocídio, ainda que tenhamos errado a coordenada geográfica.

Trump vai cumprir o primeiro ano de mandato?

A dúvida prendia-se mais com a aparente impreparação do magnata para liderar o país mais influente do mundo do que por suspeitas de que algo extraordinário pudesse afastar Donald Trump da Casa Branca, como “uma tragédia, atentado ou outro acontecimento dramático”, escrevemos. Mas indícios de que a eleição de Trump pode ter beneficiado, decisivamente, de um conluio entre membros da sua campanha e personalidades próximas do Kremlin cobriram o seu primeiro ano de mandato com um manto de suspeição. Com uma investigação à possível interferência da Rússia nas presidenciais de 2016 a decorrer em Washington, a pergunta transita para 2018, com uma ligeira adaptação: vai Trump cumprir o segundo ano de mandato?

