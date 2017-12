CGTP desafia Costa a envolver-se diretamente nas negociações com a Volkswagen e o governo alemão

O mês de dezembro, com greves nos CTT e nos hipermercados e um aumento dos protestos na Autoeuropa, pode ser exemplificativo do que será 2018?

Pode. Porque todos verificamos uma melhoria da economia, o que torna incompreensível que da parte das empresas se verifique a mesma postura que se verificava na altura da crise e da recessão. Isto é que tem de mudar. Ou no próximo ano as empresas e as confederações patronais têm outra postura ou o trabalho tem de se movimentar e tem de lutar para atingir os seus objetivos. Isso faz parte da democracia.

Autoeuropa, hipermercados e CTT foram todas greves convocadas por sindicatos da CGTP. Faz parte da estratégia sindical para o próximo ano levar a luta mais longe?

É o reflexo do descontentamento que se vive nessas empresas. Ninguém luta quando está satisfeito. Os três exemplos são elucidativos. A Autoeuropa não é um problema de confronto entre sindicatos ou com a comissão de trabalhadores. Nem é um problema de líderes e ainda menos de partidos...

