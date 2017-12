Relatos do país das pessoas mais calmas e silenciosas

A semana começa ao domingo, descansa-se à sexta e ao sábado. É assim que os dias funcionam nas Maldivas. E à sexta-feira, a cidade de Malé, capital do país, fica vazia. “Só se ouvem os cânticos das mesquitas onde os homens e os filhos, rapazes, vão fazer as orações”, conta Tatiana Almeida, pouco mais de um mês depois de chegar às ilhas.

As Maldivas ficam no oceano Índico, perto do Sri Lanka e da Índia, e têm uma população quase toda muçulmana. É essa diferença que espelha o “principal contraste” que Tatiana identifica em comparação com os outros cinco países onde já viveu. Na verdade, nos últimos seis anos já passou por seis: agora as Maldivas, para trás Timor-Leste, Gana, Suíça, Brasil e Tanzânia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)