“Quando saio à rua, só vejo velhos e crianças. Os outros estão escondidos”: a guerra, a guerra

Acabaram as bombas e os ataques aéreos diários. Acabaram as buscas infindáveis dia e noite dentro pelos corpos esquecidos debaixo dos edifícios atingidos, casas, prédios, escolas, hospitais - foram mais os que morreram nos escombros do que os que foram resgatados e sobreviveram. Acabou o cerco à cidade que impedia a entrada de alimentos e medicamentos e ajuda humanitária. Acabaram os crimes de guerra de um regime que não desistiu enquanto não voltou a assumir o controlo de uma cidade que se dizia poder definir o rumo da guerra - e definiu. Já não se acorda de manhã com o ruído cada vez mais próximo dos aviões em manobras violentas e, no entanto, os dias em Alepo não são menos difíceis do que antes.



“As dificuldades que as pessoas enfrentam agora na cidade são muitos graves do que os bombardeamentos dos aviões russos ou os barris de explosivos”, diz ao Expresso Mahmoud Rashwani, ativista sírio que viveu na cidade durante sete anos, uma grande parte dos quais passados a dar formação em primeiros socorros a grupos de defesa civil e a trabalhar como voluntário num dos hospitais da cidade.

