Preços da luz para 2018 ameaçam criar mais défice tarifário

A revelação, em outubro, da proposta do regulador da energia para os preços regulados da eletricidade baixarem 0,2% em 2018 foi assinalada “com apreço” pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, naquela que seria a primeira descida da fatura da luz em 18 anos. No entanto, a confirmação dessas tarifas para 2018, feita a 15 de dezembro, foi recebida com preocupação pelas empresas que comercializam energia no mercado liberalizado. Muitos destes operadores receiam que as condições fixadas pelo regulador possam acabar por gerar um défice tarifário no final do próximo ano.

O risco de défice tarifário nas condições determinadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) é “claro como a água”, diz ao Expresso o administrador da Energia Simples, Manuel Azevedo. Para este pequeno comercializador do mercado livre, com a aprovação da descida de 0,2% nas tarifas reguladas “cria-se uma notícia para o início do ano e depois mais tarde terá de se pagar a fatura”.

