Não há dinheiro, não há carne: a guerra do pernil entre Portugal e a Venezuela

Na guerra do pernil, os industriais portugueses descartam responsabilidades. Em resumo, não há dinheiro, não há pernil. Do fornecimento de 2016 falta ainda receber 40 milhões de euros.

O tema do pernil evoluiu para um thriller emocionante que se inicia em 2008, como a diplomacia económica de José Sócrates, e conta com personagens como Mário Lino, administrador do principal exportador de pernil para a Venezuela - o grupo de trading Agrovarius.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)