Economia & Finanças 2017: o que acertámos e o que falhámos

Em 2017, o turismo bateu recordes e arrecadou prémios, o imobiliário disparou, o desemprego caiu (mais do que esperávamos) e a economia portuguesa não crescia a um ritmo tão elevado desde 2000. Foram boas as notícias e, por cá, as nossas previsões (muitas, quase todas) cumpriram-se.

Teremos mais empresas compradas por chineses?

Apontámos para elevada probabilidade de tal acontecer, dado o interesse de investidores chineses por Portugal, onde estão em áreas que vão da energia à banca, passando pelos seguros, imobiliário, aviação e saúde. E, de facto, em 2017, os chineses voltaram a comprar mais empresas, sobretudo na área financeira: vão ter a maioria do capital dos seguros do Montepio e já obtiveram autorização para comprar a seguradora Groupama. Entraram no grupo Global Media (“DN”, “JN”, entre outros títulos) e estão de olho em empresas de recursos energéticos e investigação.

