Uma década depois ainda ninguém sabe (mas toda a gente jura que sabe) quem matou Benazir Bhutto

Duas horas depois de a bomba que matou Benazir Bhutto ter explodido em Rawalpindi, na província de Punjab, já a rua tinha sido lavada à mangueirada. Da cena do crime recolheram-se pouco mais de duas dezenas de provas, um número que deveria estar mais próximo das centenas. Os caminhos para as ambulâncias estavam bloqueados por carros da polícia, a autópsia nunca chegou a ser feita.

Motivos mais que suficientes para que, num relatório datado de 2010, os investigadores da ONU, convocados pelo governo paquistanês numa tentativa de apurar a verdade sobre o assassinato da mulher que foi duas vezes primeira-ministra do Paquistão, tenham escrito que a morte de Benazir Bhutto não teria acontecido sem a conivência do governo, dos militares e dos serviços de informações. Um momento. Bomba? Mas não se ouviram tiros? Ela não morreu com um tiro na cabeça e outro no peito? Há várias teorias.

