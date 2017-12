Marcelo mandou o recado, mas nem Costa nem os deputados decidiram agir em conformidade. Em resposta à polémica das alterações à lei do financiamento dos partidos, o presidente lembrou que a Constituição estabelece um prazo de oito dias após a receção da lei no Palácio de Belém em que tanto primeiro-ministro como parlamentares (no mínimo, um quinto dos que se sentam na Assembleia), assim como o próprio Presidente, podem pedir a fiscalização preventiva do diploma. Ou seja, dado que a lei do financiamento foi recebida por Marcelo a 22 de dezembro, um dia depois de ter sido aprovada, faltam neste momento três dias para o prazo terminar (sábado). Mas os partidos - excetuando o Bloco de Esquerda - parecem já ter tomado posição, sem intenções de reagir ao aviso do presidente.



PSD, PS, PCP e PEV juntaram-se para responder em comunicado e frisar que está tudo nas mãos de Marcelo, a quem cabe “decidir ou não pela sua promulgação no respeito pela lei e pela Constituição”, ou seja, afastando a hipótese de serem os partidos a pedir a fiscalização da lei. CDS e PAN juntos - os únicos que votaram contra as alterações no Parlamento - não perfazem um quinto dos deputados, pelo que não podem avançar sozinhos. Fica a dúvida sobre a posição do Bloco de Esquerda, que apesar de ter ajudado a aprovar a lei não se juntou a este comunicado e de ter explicado ao Expresso, através de fonte oficial do grupo parlamentar, que por ter uma “posição divergente” em várias das matérias que compõem o diploma - por exemplo, a polémica questão da isenção do IVA para os partidos - achou que “não faria sentido” juntar-se ao comunicado conjunto. No entanto, a matemática volta a ser impedimento: mesmo que CDS, PAN e BE se pusessem de acordo para pedir a fiscalização da lei, não conseguiriam perfazer um quinto dos deputados (seriam no total 38, sendo necessários 46 deputados).

