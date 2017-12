Política 2017: o que acertámos e o que falhámos

O momento é de balanço. De balanço sobre o que os políticos fizeram, mas também das previsões que nós, aqui no Expresso, lançámos há um ano. E não é que acertámos em quase tudo?

Marcelo vai manter a popularidade em alta?

Há um ano, com prudência, admitíamos que o Presidente “hiperativo” começasse a cansar, mas também avançávamos que só se Marcelo “himself” chegasse à conclusão que teria de se moderar é que poderíamos esperar alguma mudança no seu estilo. Pois bem, o PR não se moderou, pelo contrário! E a verdade é que, apesar das críticas que se vão ouvindo na opinião publicada ao ‘afeto’ presidencial, a sua popularidade não parou de crescer: no barómetro do Expresso terminou o ano com um saldo mais de seis pontos superior ao que tinha em dezembro de 2016.

A ‘geringonça’ resistirá mais um ano?

À pergunta sacramental que se impõe fazer todos os anos desta legislatura respondemos em 2016 que 2017 seria um ano decisivo, antecipando que o grande risco seria o desempenho económico do país poder não garantir mais investimento público e mais rendimentos para os funcionários públicos, como exigiam os parceiros do Governo. A economia ajudou e a ‘geringonça’ resistiu.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)