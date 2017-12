Um partido vencedor que não vai tentar governar e uma ementa de Natal tão má que está a ser investigada pelas autoridades

Regressam os principais intervenientes políticos à confusa mesa de trabalho onde se discute o que fazer com a Catalunha. Passado o Natal, os partidos voltam a dar conferências de imprensa e este curto interregno serviu ao Cuidadanos, o partido que venceu mas perdeu as eleições com 37 dos 135 membros do Parlamento catalão, para decidir que não irá tentar formar governo.



Em declarações à rádio SER, o secretário-geral do Cs (abreviatura para Cuidadanos), José Manuel Villegas, deixou bastante claro que o seu partido não alberga grandes expectativas sobre o seu papel nesta legislatura. O Cuidadanos não vai dar início a qualquer negociação para formar governo porque “o bloco constitucionalista não tem maioria” e o partido “não vai falar nem com a Esquerda Republicana da Catalunha nem com a candidatura do ex-presidente Carles Puigdemont, o Juntos pela Catalunha”, disse Villegas, referindo-se às duas principais forças separatistas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido