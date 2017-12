Trabalhadores à experiência fintam paralisação nos call center

A paralisação de três dias dos funcionários da Randstad do sector das comunicações registou uma adesão de cerca de 90%, domingo e segunda-feira, fasquia que os sindicatos estimam se repita esta terça-feira até à meia noite.

Ana Romão, dirigente do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas (SIESI), adiantou ao Expresso que o call center da EDP, com perto de 1.500 trabalhadores, foi o mais afetado, embora a adesão à greve também tenha sido significativa no universo de 500 funcionários da NOS.

