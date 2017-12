Os dias tranquilos na África para principiantes

De Timor-Leste à Namíbia são 11 mil quilómetros. E foi essa a distância que Sónia Godinho percorreu quando mudou de continente: terminara os quatro anos vividos em Timor-Leste para se mudar para a cidade de Windhoek, capital do Namíbia, onde vive há já quase três anos.

“O choque com a Namíbia foi total.” Sónia vinha do clima húmido de Timor-Leste, habituada a estar à beira-mar. “Além disso, viver na Ásia implica estar sempre habituada a ver multidões de pessoas em todo o lado.” Daí o choque: na capital, Windhoek, que fica a 1600 metros de altitude, com montanhas à volta e um clima muito seco, vivem cerca de 280 mil pessoas. “A comunidade de expatriados em Windhoek é bastante reduzida, contrariamente à de Timor Leste, o que significou ter menos amigos e levar mais tempo a criar uma rede social e de apoio.”

