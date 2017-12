A conta secreta do clã Erdoğan em Malta

Como é que se monta uma conta bancária quando se tem um negócio ligado à figura política mais poderosa da Turquia?



Este foi o dilema enfrentado pelos turcos que estão por trás de uma empresa em Malta, a Pal Shipping Trader One Ltd, que em 2013 implicou a abertura de uma conta para que fossem depositados os cheques de reembolso do IVA de um negócio secreto com petroleiros.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido