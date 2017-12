Inspeção adia outra vez investigação às viagens suspeitas do caso Huawei

A Inspeção-Geral de Administração Interna (IGAI) voltou a prolongar o prazo de conclusão do inquérito interno às viagens pagas por entidades privadas a funcionários do Ministério da Administração Interna que está a decorrer desde agosto, naquele que é conhecida por “caso Huawei”. “Mostrou-se necessária a realização de diligências adicionais”, explica a IGAI, justificando a segunda prorrogação do prazo por mais 30 dias.

Este inquérito tinha sido pedido a 29 agosto pela então ministra Constança Urbano de Sousa, na sequência da notícia sobre uma viagem aos Estados Unidos, paga pela Oracle, ao chefe de Equipa Multidisciplinar de Sistemas e Produção (EMSP) da Secretaria-Geral do MAI, Francisco Baptista, então avançada pelo “Observador”. Na nota enviada pelo MAI à comunicação social a 29 de agosto, a ex-ministra estabelecia um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito, “alargado às viagens pagas por entidades privadas a funcionários de todos os serviços tutelados pelo Ministério”.



Passado esse prazo, já em novembro, o subinspetor-geral da Administração Interna informou que o prazo tinha sido estendido por mais 30 dias úteis, “estando em curso a realização de diligências para recolha da informação essencial para a instrução dos autos”. A IGAI apontava então novo prazo para 7 de dezembro, com a possibilidade de ainda vir a ser prorrogado, caso fossem necessárias “diligências adicionais”, o que efetivamente se verificou. Segundo a IGAI, o prazo foi estendido por mais 30 dias, excluindo-se os sábados, domingos e feriados, o que aponta para finais de janeiro. “Atenta a natureza secreta do processo, nada mais se pode divulgar nesta fase”, conclui a subinspetora-geral da Administração Interna.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)