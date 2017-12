“Há uma coisa que não podemos deixar de fazer nos CTT: mais greves. Isso é obrigatório”

Qual o balanço que fazem destes dois dias de greve?

Foi uma adesão global de 70%, embora com algumas nuances, daí que este balanço tenha de ser dividido pelas três áreas dos CTT: distribuição, balcões de atendimento e serviços centrais. Por exemplo, no edifício do serviços centrais o efeito da greve foi muito fraquinho, no entanto na distribuição foi uma adesão muito grande e embora nos atendimentos não tenha sido tão forte, foi superior ao registados em paralisações anteriores - 11 estações de correios foram encerradas, ao contrário do que a empresa disse na quinta-feira, que apenas mencionou duas.

Quais as consequências da paralisação? Conseguiram negociar com a administração?

Quando a greve foi inicialmente pensada e marcada estava relacionada com os despedimentos que estão a decorrer até ao final do ano, com a falta de trabalhadores para prestar os serviços em condições e com a má gestão desta administração. Transformaram uma empresa eficiente e levaram os CTT para as ruas da amargura: correio uma vez por semana, as cartas registadas e o correio azul demoram a chegar, passam-se horas nas filas de espera das estações e postos de correios, atrasos nas cartas com vales…. Os CTT têm de voltar ao Estado. São um serviço público, não podem ser geridos como uma mercearia. Dois dias antes da greve, apareceu aquela pseudo-reestruturação. A administração tinha de prestar contas aos acionistas, que viram a empresa dar lucros de 60 milhões há dois anos, 40 e tal no ano passado e agora apenas 19 milhões. Foi por isso que surgiu esta pseudo-reestruturação. É uma reposta para os acionistas, mas têm mesmo a intenção de colocá-la em prática e de fazer ainda pior.

