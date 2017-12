Catalunha: atenção, aproximamo-nos de uma zona de turbulência

Há vitórias que são arrebatadoras, incontestáveis, inconfundíveis. E depois há a vitória do Ciudadanos. “Pela primeira vez, uma força constitucionalista ganhou as eleições na Catalunha e essa força é o Ciudadanos”, declarou Inés Arrimadas. Mas a candidata do partido com mais votos nas eleições regionais de quinta-feira (25% dos votos e 37 deputados) viu a lei eleitoral catalã trocar-lhe as voltas e dar maioria absoluta aos partidos independentistas – uma lei que favorece os votos das terras mais pequenas e que Arrimadas considera ser a culpada da “instabilidade política” na Catalunha.



É por isso que agora tenta refrear os ânimos daqueles que afirmam a maioria do bloco independentista, que considera não ter “uma maioria social”, embora tenham mais lugares no Parlamento. E pede calma, “muita calma”. “Que ninguém tire conclusões precipitadas”, disse, citada pela imprensa espanhola. Porquê? “Porque os conheço”, disse a candidata do único partido que conseguiu vencer os partidos Juntos pela Catalunha (34 deputados), ERC (32 deputados) e CUP (4), e “ponho em causa que sejam capazes de chegar a acordo outra vez.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)