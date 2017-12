Sete aspetos polémicos da vida de Jesus

Quem foi, afinal, Jesus? Homens da Igreja e historiadores dividem-se acerca de aspetos fundamentais da vida da figura que mobiliza a fé de milhões de pessoas há mais de dois mil anos. Nestes Arquivos Expresso reproduzimos o artigo publicado na revista de 7 de dezembro de 2013 para o qual falámos com teólogos portugueses, um aluno de Ratzinger, uma monja catalã que incendiou a opinião pública, um ex-frade silenciado por João Paulo II e um pastor protestante - para revelarmos sete aspetos polémicos da vida do Jesus histórico

d.r.

Quem foi Jesus? Um homem que se proclamou Deus e morreu por incitar uma revolta popular? Um mito com objetivos políticos? O filho impossível de uma virgem? O único a vencer a morte? Antes de chegar às respostas para estas questões é preciso decidir se Deus pode intervir na história. Começa tudo por aí. E para perguntas difíceis não há respostas simples.

Hermann Samuel Reimarus foi o primeiro historiador a utilizar a metodologia hermenêutica para interpretar os Evangelhos, no final do século XVIII. Já no início do século XX, os especialistas excitaram--se com a possibilidade de investigar a figura de Jesus de acordo com a crítica histórica, separando factos de interpretações.

