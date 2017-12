Jeremy Corbyn vestiu um fato (e deixou-se fotografar nele)

Até parece um perigoso neoliberal. Aquele esgar trocista, de quem engendrou dezenas de fusões multimilionárias na selva capitalista que é a City, e um olho azul, gelado, resoluto. Podia ser capa da “Businessweek”, ou o perfil da semana no “Financial Times”, mas não é. É a capa da “GQ” de janeiro e esse homem de barba mal aparada e fato de fazenda azul escuro é o homem mais à esquerda a chegar a líder dos trabalhistas em mais de duas décadas. Jeremy Corbyn parece estar a dizer que já tem tudo, só lhe falta um governo

Há seis meses seria preciso uma dose farta-brutos de idealismo para acreditar nisto. Os trabalhistas estão a liderar as sondagens, com oito pontos de distância dos conservadores. Os números que estiveram na base da decisão da primeira-ministra, Theresa May, em avançar para uma eleição antecipada contavam uma história diferente e encadearam a chefe do Governo britânico. A meio de 2017, os conservadores seguiam isolados a uns quase impossíveis 21 pontos.

Mas quando o momento da verdade chegou e os britânicos se dirigiram às urnas, a 8 de junho de 2017, os conservadores levaram com um balde cheio da realidade que as sondagens não costumam contabilizar: May estava a liderar um conturbado processo de saída da União Europeia - que caminha muito lentamente para os que apoiam o Brexit “duro” e atabalhoadamente para os que querem reter algum tipo de ligação à UE - e decidiu juntar a isso propostas para cortes duros na área da assistência social.

