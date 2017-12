Clima pouco natalício no último debate quinzenal do ano

A questão dos CTT — que anunciaram esta semana o despedimento coletivo de 800 funcionários e o encerramento de vários balcões — foi levantada logo no início do debate por Catarina Martins. A líder do Bloco de Esquerda desafiou o Governo a agir para “salvar” a empresa e António Costa garantiu-lhe que partilha “das preocupações sobre o futuro do CTT e o seu presente”, mas afirmou preto no branco — em resposta ao pedido de clarificação por parte de Hugo Soares, do PSD — que não tem qualquer intenção de renacionalizar a empresa, mas não excluiu a hipótese do resgate de concessão: “Não, não é intenção do Governo nacionalizar os CTT. Sendo uma entidade pública sob concessão não havia lugar a nacionalização, quando muito haveria lugar ao resgate da concessão. A questão do resgate por-se-á ou não nos termos do contrato e nos termos da avaliação que cabe em primeiro lugar à ANACOM”, afirmou o primeiro-ministro.

O tema foi também abordado pelo líder parlamentar do PS, Carlos César, que acusou o anterior Governo de ter privatizado os CTT sem garantias de serviço público e de defesa dos trabalhadores: “Privatizaram e concessionaram sem razão e sem acerto, sem a garantia dos serviços e sem a defesa dos trabalhadores”, disse César, aproveitando para fazer votos que, em 2018, “a oposição mude de vida e esteja melhor do que esteve em 2017”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)