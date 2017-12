Uma a uma, as nove queixas sobre a Raríssimas que o Governo recebeu este ano

O deputado do CDS, António Carlos Monteiro, fez uma primeira elencagem e, pouco depois, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, confirmou os dados. E acrescentou outros tantos. Durante a audiência do ministro Vieira da Silva, realizada segunda-feira a pedido do PS, na comissão parlamentar do Trabalho para esclarecer a polémica em torno da gestão da Associação Raríssimas, foi possível perceber quantas vezes foi o Governo informado da existência de irregularidades na gestão daquela instituição.

A questão política está agora em saber se os serviços do Ministério da Segurança Social atuaram bem ou, como acusa a oposição do PSD e do CDS, tardaram nas respostas. Vieira da Silva, que tutela as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), alega que as informações que recebeu nunca se referiram a atos de gestão danosa como os relatados pela reportagem da TVI que, essa sim, deu origem à ordenação de uma auditoria urgente por parte da Inspeção Geral da Segurança Social.

