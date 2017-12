Pela primeira vez, Portugal condenado por violação do direito à vida

Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) por violação do Direito à Vida. Agora, o Estado terá de pagar, no máximo em três meses, uma indemnização por danos morais no valor de 23 mil euros a Maria Isabel Lopes de Sousa Fernandes, viúva de um homem que morreu após ter sido operado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, em 1997.

A instituição europeia considerou que existiram várias falhas no acompanhamento pós-operatório e ainda que o sistema jurídico nacional foi ineficaz e demorado no apuramento das responsabilidades médicas na morte do paciente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)