Sondagem: portugueses ao lado dos professores na luta negocial com o Governo

Arrancaram nesta sexta-feira as negociações entre Governo e sindicatos para acertar a forma como o tempo de serviço dos professores vai contar para a progressão nas suas carreiras, uma vez que os sindicatos pedem a contagem do tempo integral – incluindo os nove anos em que a carreira esteve congelada – e o Governo diz que não é possível refazer a História.

Ao que parece, os portugueses estão de acordo com as reivindicações dos sindicatos: não só querem que esses anos de serviço sejam contados, como querem que o mesmo aconteça com todas as carreiras da função pública.

FICHA TÉCNICA

Estudo de opinião efetuado pela Eurosondagem S.A. para o Expresso e SIC, nos dias 6 A 12 de DEZEMBRO de 2017. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados. O universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e habitando lares com telefone da rede fixa. A amostra foi estratificada por região: Norte (20,2%) — A.M. do Porto (13,6%); Centro (29,7% — A.M. de Lisboa (26,6%) e Sul (9,9%), num total de 1017 entrevistas validadas. Foram efetuadas 1186 tentativas de entrevistas e 169 (14,2%) não aceitaram colaborar neste estudo. A escolha do lar foi aleatória nas listas telefónicas e o entrevistado, em cada agregado familiar, o elemento que fez anos há menos tempo, e desta forma resultou, em termos de sexo: feminino — 50,8%; masculino — 49,2% e, no que concerne à faixa etária, dos 18 aos 30 anos — 18,1%; dos 31 aos 59 — 50,7%; com 60 anos ou mais — 31,2%. O erro máximo da amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95%. Um exemplar deste estudo de opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.