Sexta-feira laranja: último dia de saldos para regularizar quotas

Há mais de dois meses em exibição de norte a sul do país e regiões autónomas, Rui Rio e Pedro Santana Lopes não se têm furtado a esforços para mobilizar o universo de votantes laranja às renhidas eleições que irão ditar o próximo líder do PSD. De viva voz, por SMS, e-mail, carta ou telefone, o staff de campanha de um e outro candidato andaram, nas últimas semanas, num corrupio “a metralhar” os militantes relapsos para atualizarem as quotas, lembrando que hoje é a derradeira oportunidade de voltarem a ser ativos para mudar os destinos do país a preço promocional.

Em Lousada, um dos concelhos do Norte onde a louca corrida à atualização de contas registou em poucos dias uma subida de cerca de uma centena de militantes aptos a votar, passando-os para a casa dos 700, Filipe Costa, 40 anos de idade e 20 de militância, foi um dos 'suspensos' convidados a retornar ao ativo, após dois ou três anos de esquecimento. “Como as últimas eleições foram de lista única e vitória antecipada de Pedro Passos Coelho, não havia a preocupação de pagar as quotas. Agora é diferente, o resultado está em aberto e quero contribuir para que Rui Rio ganhe, por ser o candidato que, em minha opinião, tem mais pulso para unir o partido e, no futuro, governar o país”, diz.

