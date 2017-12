Paula Brito e Costa: “Não podia deixar que meia dúzia de incompetentes, pessoas sem formação, continuassem na Raríssimas”

O Ministério Público (MP) abriu em julho um inquérito sobre alegadas irregularidades financeiras cometidas pela então vice-presidente da associação Raríssimas, Joaquina Teixeira. A investigação partiu depois de a ex-presidente da instituição que trata de crianças com doenças raras, Paula Brito e Costa — no centro de uma polémica que já levou à demissão do secretário de Estado da Saúde —, ter feito uma queixa-crime e entregue ao MP um relatório da consultora PKF à gestão de Joaquina Teixeira, que liderava a delegação do norte, na Maia.

“O inquérito teve origem numa participação apresentada, em julho, pela Raríssimas, representada pela então presidente. Nessa participação são denunciados factos relacionados com a gestão da delegação da Maia daquela instituição”, refere ao Expresso o gabinete da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)