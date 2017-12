Ou há descarbonização a sério ou “vamos torrar, assar e grelhar”

“Aqueles que não apostarem na economia verde, terão um futuro cinzento”, afirmou António Guterres, na cimeira Um Planeta, que decorreu esta semana em Paris para celebrar o Acordo para limitar as alterações climáticas, assumido na capital francesa há dois anos.

Parafraseando as palavras do secretário-geral das Nações Unidas, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, reforça, em declarações ao Expresso, que “quem não apostar na economia verde vai mesmo ter um futuro cinzento”. Para o evitar, diz, “é preciso apostar numa economia de bem estar e criação de riqueza a pensar num planeta cuja população vai chegar aos nove mil milhões em 2050”. Segundo Matos Fernandes, esse caminho passa por “apostar em políticas ambientais e numa economia verde” que crie emprego e riqueza de forma mais sustentável.

