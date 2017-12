O futuro é deles

Houve um momento mágico na história da produção de “O Despertar da Força”, o filme que em 2015 devolveu “Star Wars” aos ecrãs de cinema. Foi o primeiro ensaio de leitura do guião do filme no qual, além de elementos da equipa técnica e de produção, estavam sentados, em círculo, os atores que iam dar corpo às personagens. Havia ali gente nova, em alguns dos casos ainda com relativamente discreta relação com o grande público. Mas entre rostos que em breve vestiriam a pele de personagens que então ninguém ainda conhecia notavam-se algumas presenças veteranas. Eram rostos com uma história antiga neste universo e todos eles haviam participado não apenas em “A Guerra das Estrelas” (1977) como também nos dois filmes que, pouco depois, completaram a trilogia original, ou seja, “O Império Contra-Ataca” (1981) e “O Regresso de Jedi” (1983).

Ali estavam reunidos Mark Hammil (Luke Skywalker), Carrie Fisher (a Princesa Leia), Harrison Ford (Han Solo), Anthony Daniels (C3P0) e Peter Mayhew (Chewbacca). Uma fotografia a preto e branco comunicou ao mundo este momento.

