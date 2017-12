Juros da dívida podem regressar a mínimos históricos em janeiro. O detonador deve ser esta sexta-feira

Os juros da dívida pública a 10 anos poderão regressar, num curto prazo, aos mínimos históricos, de 1,5%, registados no mercado secundário em março de 2015, pouco depois do arranque do programa de compra de dívida por parte do Banco Central Europeu (BCE). A provável decisão da Fitch desta sexta-feira anunciando a subida do rating para o nível de investimento, retirando-a de ‘lixo financeiro’, vai dar um empurrão nesse sentido, segundo os analistas ouvidos pelo Expresso.

O efeito imediato de uma queda em direção a mínimos de março de 2015 no mercado secundário é permitir ao Estado lançar em janeiro uma nova linha de Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos pagando novos mínimos históricos. Em novembro, no leilão de dívida a 10 anos, pagou um pouco mais de 1,9%, a taxa mais baixa de sempre registada no mercado primário (de emissão de títulos).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)