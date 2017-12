Marcelo recebeu queixa contra silêncio de Vieira da Silva no caso Raríssimas

Apesar de a sua assessoria para os assuntos sociais ter recebido no dia 4 de dezembro uma carta a queixar-se do ministro Vieira da Silva no acompanhamento do caso Raríssimas, Marcelo Rebelo de Sousa só tomou conhecimento das denúncias chegadas a Belém depois da reportagem emitida pela TVI no dia 9. Ao que o Expresso apurou, a carta que chegou a Belém foi enviada por um dos ex-tesoureiros da Raríssimas, que decidiu queixar-se ao Presidente da República por o ministro da Solidariedade nunca lhe ter respondido a uma carta que lhe enviou em setembro dando conta de irregularidades na instituição.

Datada de 16 de novembro, a carta chegou à Presidência no dia 23, foi distribuída para a respetiva assessoria a 4 de dezembro e só chegou às mãos de Marcelo depois da reportagem da TVI de dia 9. Fontes da Presidência da República dizem tratar-se de prazos normais - “o caudal de correspondência que chega a Belém, incluindo denúncias, é avassalador”. Marcelo explicou o resto.

