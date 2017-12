Segunda-feira foi um “dia histórico” e vamos explicar-lhe porquê

O que é a doença de Huntington? Como é que se manifesta e quais os sintomas?

Estamos a falar de uma doença neurodegenerativa rara de origem genética. Podemos dizer que é uma doença familiar transmitida de pais para filhos, sendo que cada descendente de um doente de Huntington tem 50% de probabilidade de herdar a mutação genética que origina a doença, independentemente de ser homem ou mulher. Em termos clínicos, podemos falar numa tríade de sintomas: a nível motor, psiquiátrico e cognitivo. As alterações motoras estão relacionadas com movimentos involuntários parecidos com tiques - que se chamam coreia -, e também com movimentos voluntários mais rígidos e lentos. Os sintomas comportamentais e psiquiátricos, como depressão e ansiedade, antecedem em décadas as alterações motoras, mas como são demasiado frequentes também nas pessoas que não têm esta história familiar da doença, acabam por passar despercebidos. Muitas vezes há ainda mudanças ao nível da capacidade cognitiva, nas funções executivas, memória, atenção, processamento de informação, etc.

