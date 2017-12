Esta é uma crítica sem spoilers: o novo Star Wars é bom mas tem muito Disney

Quando, há dois anos, a fanfarra que assinala habitualmente o fim de cada episódio de “Star Wars” soou na sala escura pela primeira vez após um longo hiato, a sensação de se ter assistido a uma assombrosa reativação da saga era partilhada com uma série de questões que a narrativa deixava em aberto. Ao contrário do que sucedera em 1977 com “A Guerra das Estrelas”, a certeza de que haveria um episódio seguinte estava já assegurada.

A partir desta quinta-feira, “Os Últimos Jedi” trata de responder algumas dessas questões. Mas na verdade o que mais faz o filme que assegura a estreia de Rian Johnson neste universo é abrir novas possibilidades para o futuro da saga no grande ecrã. Ao “Episódio VIII” podemos garantir que “Star Wars” está de boa saúde e que se recomenda. E mesmo não sendo este um filme tão sombrio como “O Despertar da Força”, que em 2015 devolveu estas histórias e personagens ao grande ecrã, há em “Os Últimos Jedi” motivos suficientes para deixar o admirador de “Star Wars” bem satisfeito.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)