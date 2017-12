Aviso do PS aos professores: “Não é possível repor o mundo como era”

Sem querer “interferir” nas negociações entre Governo e sindicatos de professores que vão decorrer a partir de sexta-feira, o PS deixa o aviso: “Sabemos que não é possível repor o mundo como era há meia dúzia de anos atrás”.

O deputado socialista Porfírio Silva reage assim às reivindicações de PCP e PEV, que voltam a fazer pressão sobre o Governo para que avance a contagem integral do tempo de serviço dos docentes, com dois projetos de resolução que vão ser discutidos já nesta quarta-feira. A votação terá lugar na sexta-feira, dia em que Governo e sindicatos retomam negociações e, a avaliar pelos avisos, o PS não deverá aprovar no Parlamento as propostas dos seus parceiros.

