Autoeuropa. “A proposta de hoje é idêntica à que levou à greve de 30 de agosto”

Foram duas horas de reunião na manhã desta terça-feira, mas sem resultados práticos. Pelo menos para já. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul) reuniu-se com a administração da Autoeuropa, com os novos horários de trabalho na unidade de Palmela da Volkswagen em cima da mesa. Afinal, também esta terça-feira de manhã, através da newsletter da empresa, os trabalhadores ficaram a saber que a imposição do trabalho ao sábado e a introdução do turno da noite de segunda a sexta-feira vão mesmo avançar a partir do final de janeiro e até às férias de agosto. A partir daí, o modelo de laboração ainda será discutido com a comissão de trabalhadores (CT).

Depois de os trabalhadores chumbarem dois pré-acordos entre a administração e a CT, “é necessário, agora, tomar estas decisões”, lê-se na missiva enviada aos cerca de 5500 trabalhadores da Autoeuropa. O Expresso tem a indicação que, para a empresa, a decisão está tomada e os horários a partir do final de janeiro vão ser mesmo estes, para garantir a meta de produção de 240 mil automóveis em 2018.

