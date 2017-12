Um mar de água que arrastou combustível em lume e pedras de gelo do tamanho de ovos de ganso: as 5 mais mortíferas tempestades de sempre

Entre 300 mil a 500 mil pessoas mortas

Já era considerada por muitos especialistas como a tempestade mais trágica de sempre, em termos de número de mortos, mas a lista da Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês) veio transformar aquilo que era uma suspeita em informação oficial. O ciclone, a que foi dado o nome de “Great Bhola Cyclone”, matou entre 300 mil a 500 mil pessoas no leste do Bangladesh (atual Bangladesh) muitas delas vítimas das enxurradas que afundaram as ilhas ao longo das margens do Golfo de Bengala. Mês e ano em que aconteceu: novembro de 1970. O desastre resultou em consequências políticas profundas: o Governo do Paquistão, acusado de ter falhado na resposta às necessidades das populações afetadas, acabou por ser penalizado nas eleições de 1970, com a subida ao poder dos nacionalistas bengali, do Partido Nacionalista Awami, que abriram caminho para a independência da região, declarada em 1971.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)