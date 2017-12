Susan Lacy: “Podia ter feito uma série de seis horas, mas isso seria uma masterclass”

Susan Lacy abandonou a televisão pública norte-americana e passou os últimos anos a criar o primeiro documentário para a HBO, centrado em Steven Spielberg. A realizadora falou ao Expresso sobre “Spielberg”, com estreia marcada para ver esta terça-feira no TVCine 2

Spielberg realizou dezenas de filmes nas últimas décadas, mas agora aceitou aparecer à frente da câmara, para si. Como foi a experiência de dirigir um realizador?

Foi um desafio, mas foi muito divertido entrevistá-lo e entrevistei-o muitas vezes para este documentário. No início nunca pensei que conseguiria fazê-lo quinze vezes. Foi uma surpresa tanto para mim como para ele, porque nenhum de nós tinha essa expectativa. Depois da primeira entrevista, das duas primeiras horas, estávamos ainda a falar da altura em que ele tinha 11 anos e ele adorou. Perguntou-me logo porque não o fazíamos outra vez. E fizemos, com cada conversa a tornar-se mais profunda. O maior desafio foi mesmo na sala de edição. Conseguir pôr tudo não foi fácil, até porque fiz 87 outras entrevistas, pelo que tive de me focar no Spielberg apenas enquanto realizador e deixar as tarefas de produtor e de produtor executivo, assim como o facto de ter o seu próprio estúdio, de fora.

