Novo presidente da PT chamou os trabalhadores mas evita temas tabu

Alexandre Fonseca, o homem que foi substituir Cláudia Goya na liderança executiva da Meo/PT, pediu esta segunda-feira às estruturas que representam os trabalhadores “sinais de confiança” para que a empresa possa prosseguir a sua estratégia. A primeira reunião com os sindicatos serviu para Alexandre Fonseca assegurar que se mantêm os compromissos assumidos pela Altice com a PT e afirmar que não há ativos do antigo operador histórico português à venda.

A Altice anunciou recentemente que irá vender ativos para fazer face à dívida de 49,6 mil milhões de euros, que se transformou numa enorme dor de cabeça para o grupo controlado por Patrick Drahi.

