Portugal participa em projetos para descobrir vida em Marte

Portugal acaba de entrar em dois projetos da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), destinados a testar materiais que permitam detetar a existência de vida em Marte em futuras missões espaciais automáticas ou tripuladas ao planeta vermelho. A participação portuguesa deve-se à astrobióloga Zita Martins, que foi recentemente contratada pelo Instituto Superior Técnico (IST), depois de uma carreira de 15 anos de investigação, ensino e divulgação da ciência fora do país.

Considerada uma das maiores especialistas do mundo na astrobiologia – uma área científica emergente que estuda a origem da vida na Terra e os sinais de vida nos planetas e luas do Sistema Solar e nos planetas extrassolares – Zita Martins saiu do Imperial College de Londres e trouxe para Portugal todos os projetos de investigação internacionais em que participa, incluindo as duas missões da Agência Espacial Europeia (ESA) na ISS.

