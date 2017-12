Bomba, colete-suicida, depois facas e gás: como estava a ser preparado o assassínio de Theresa May

Era para ser um ataque espetacular. Desde logo, pelo cenário: Downing Street, a residência oficial do chefe de governo britânico. A ideia era detonar uma bomba e, aproveitando a confusão, avançar com um colete suicida e facas, além de gás pimenta. O alvo seria a primeira ministra, Theresa May.

O ataque falhou antes sequer de ter começado, e os dois homens que alegadamente o deviam ter executado, um do norte de Londres e outro de Birmingham, compareceram esta quarta-feira em tribunal. Chamam-se Naa'imur Zakariyah Rahman, de 20 anos, e Mohammed Aqib Imran, de 21, e são acusados de planear um ato de terrorismo. Arriscam-se a ser condenados a penas bastante longas.

